Минкультуры отказалось от объединения Театра танца и Театра эстрады

Министерством культуры и духовного развития Якутии пересматривается вариант реорганизации учреждений культуры. Решения о пересмотре приняты в том числе с учетом мнений коллективов.

Переформатирование структур учреждений культуры, согласно распоряжению главы Якутии, было принято еще в 2019 году с долгосрочной перспективой до 2024 года. По данной программе предполагается внедрение новых штатных расписаний, административное, юридическое объединение некоторых учреждений, работающих в одной сфере и направлении.

В частности, в 2021 году состоялось объединение двух Литературных музеев республики – Литературного музея имени Платона Ойунского и Ытык-Кюельского литературно-художественного музея. Последний осуществляет свою деятельность преимущественно в летний период. При объединении учреждений весь имеющийся фонд сохранен. Главная задача, чтобы оба музея усилились при слиянии, совместно увеличивали востребованность услуг. Также в этом году был преобразован Ресурсно-проектный центр Министерства культуры в Институт геокультурного развития РС(Я).

В 2023 году административные преобразования ждут музыкальные образовательные учреждения — Высшую школу музыки им. В.А. Босикова и Музыкальный колледж им. М.Жиркова. При этом оба учреждения сохранят данные им имена выдающихся деятелей культуры. В 2024 г в структуру Филармонии Якутии с сохранением коллективов и бренда ансамблей войдут «Виртуозы Якутии» и ансамбль «Туймаада». Случится это с вводом Арктического центра эпоса и искусств, куда переедут все три музыкальных коллектива. Объект станет главной профессиональной музыкальной площадкой республики.

При этом сегодня Министерством культуры и духовного развития Якутии в порядке очередности переформатирования структур учреждений принято решение внести некоторые изменения в изначальный план реорганизации.