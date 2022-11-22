Рентгенолог рассказал, как помогал бригаде якутских врачей

В этом месяце бригада якутских врачей в составе 9-ти специалистов вернулась домой с Донецкой Народной Республики. Врачи успешно выполнили свои задачи и помогли жителям ДНР поправить здоровье. Кроме того, они провели мастер-классы и поделились опытом с донецкими коллегами.

Помимо специалистов, работавших на местах, в гуманитарной миссии был задействован врач-рентгенолог Радислав Гатилов. Он отработал дистанционно, однако это не умаляет проделанную им работу. Сегодня корреспондент Ulus.Media поговорил с Радиславом Реворьевичем и узнал о том, как он взаимодействовал с коллегами, находясь на расстоянии.

Радислав Гатилов является заведующим отделением лучевой диагностики Якутской городской больницы N3. Он по своей воле вызвался помочь коллегам, уехавшим в ДНР: “Я написал руководителю бригады Ивану Петровичу Луцкану и предложил обратиться ко мне, если понадобится помощь. Иван Петрович сразу вышел на меня, попросил помочь с описанием снимков маммографического кабинета. Я сразу согласился”.

Его помощь заключалась в следующем: правильно организовать дистанционную работу маммографического кабинета с помощью рентгенолаборанта Александра Максимова, заполнять данные о пациентах (включая жалобы), следить за укладкой и качеством снимков, описывать снимки и выдавать протокол.

“Дистанционно это делать трудно, но благодаря опытному и понимающему свою работу рентгенолаборанту Александру мы работали так, будто находимся рядом, а не на расстоянии в несколько тысяч километров”, — поделился он.

Радислав Реворьевич отметил, что поехать в Донецк вместе с коллегами хотелось, но работы дома было намного больше: “Я подумал, что и пользы больше принесу находясь здесь. Да и в 21 веке можно работать дистанционно с помощью телерадиологии. Мой вклад заключается в раннем выявлении заболеваний молочных желез, особенно злокачественных опухолей. Таким образом, при должном лечении мы увеличиваем продолжительность жизни женщин”.

По словам врача, патологии выявлены были разные – от мастопатий до опухолей. “Судя по статистике, выявление патологий молочных желез схоже с нашей статистикой, различий особых нет. Нагрузка была большая, так как желающих пройти маммографию в Кировской центральной районной больнице было много в связи с тем, что достаточно долгое время не проводили такие обследования в силу определённых обстоятельств, которые все мы знаем”.