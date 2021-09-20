Реновация детских лагерей и 1000 земельных участков для многодетных семей Якутска

В Якутской городской Думе сегодня рассмотрели вопрос внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

Северина Архипова, начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска пояснила, какие территории городского округа представлены к внесению изменений.

Как она сообщила, предлагается внести изменения в градостроительный регламент для реализации проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях с участием государственной корпорации «ВЭБ.РФ» на территории республики. В рамках этого проекта предполагается реновация детских лагерей в окрестностях Якутска.

«На месте детского лагеря им. Каландрашвили, «Спутник», Бинго, «Родничок» рассматривается возможность строительства круглогодичных школ. В учебное время это будет школа, а в летнее время — лагерь. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024 г.», — сказала Северина Архипова.

Помимо этого, на Вилюйском тракте предлагается формирование и предоставление около 1000 земельных участков для семей, имеющие трех и более детей.

Предлагаемые изменения территориальной зоны в Маганском тракте позволят горожанам получить земельные участки для разведения и содержания в зимнее время уток, гусей и лебедей с последующим выпуском на озеро Щорса.

Земельные участки, расположенные в 55 квартале по ул. Алданская в г. Якутске приведут в соответствие для дальнейшего выставления на торги.

Заслушав выступление Северины Архиповой, депутаты Гордумы решили поддержать данную инициативу и проголосовали «за» внесение представленных изменений и включить в проект повестки сессии.