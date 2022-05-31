РЕН.ТВ «наехал» на московский салон красоты якутянки Ульяны Алексеевой

У известной московской якутянки Ульяны Алексеевой начались проблемы. Напомним, что ей удалось открыть свой салон красоты «Великолепие от Ульяны Алексеевой» на 46-м этаже в одной из башен «Москва-Сити». Услуги этого салона активно рекламируют популярные блогеры и телеведущие. Ульяне Алексеевой понадобилось всего несколько лет, чтобы создать целую империю красоты. Под своим именем она открыла школу, где обучает девушек перманентному макияжу. Десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, несколько салонов по всей России.

И вот вчера телеканал РЕН.ТВ опубликовал свое расследование по жалобам недовольных клиенток салона Ульяны Алексеевой, которые собираются писать коллективную жалобу в прокуратуру с требованием проверить деятельность хозяйки заведения, где их фактически обманули. С кого-то просто собрали денег и не оказали обещанных услуг, кто-то настолько возмущен качеством перманентного макияжа губ и бровей, что теперь боится показаться на людях.

Обманутые клиентки берут штурмом известный столичный салон красоты. Ксения Полюшина – одна из пострадавших, она хотела сделать перманентный макияж бровей и губ. О студии узнала через социальные сети, привлекли реклама и место, где находится заведение.

Ксения потеряла почти 10 тысяч рублей, эту сумму она внесла в качестве предоплаты. По медицинским показаниям от услуги пришлось отказаться, но вернуть задаток ей так и не удалось.

Таких пострадавших уже полсотни, они не получили ни процедуры, ни денег. Даже личное присутствие в студии красоты решить проблему не помогает. Руководство просто не отвечает на звонки, сообщает РЕН.ТВ

Студия позиционирует себя как медицинское учреждение, а на деле все это больше похоже на подпольный салон. Оборудование все в пятнах. Вместо антисептиков стоят пустые бутылки хлоргексидина, урны переполнены, а рабочие места – грязные.

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