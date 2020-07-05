Ремонт улицы Новая планируют завершить раньше срока

4 июля Глава республики Айсен Николаев в рамках объезда новых объектов в городе Якутске осмотрел ремонт улицы Новая в селе Пригородном.

Руководитель подрядной организации АО «РИК Автодор» Ариан Сидоров рассказал, что при реконструкции улицы Новая применяют технологию ресайклинга, хорошо зарекомендовавшую себя при ремонте дорог в районах республики.

Исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев сообщил Главе Якутии, что протяженность регенерируемой улицы составляет 1,400 км, сумма контракта – 47 808,6 тыс. рублей. «Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ, завершены работы по демонтажу опор освещения, работы по устройству основания дорожной одежды методом ресайклинга. Сейчас укладывают асфальтобетонный слой толщиной 8 см», — проинформировал Евгений Григорьев.

Срок завершения работ по плану 30 октября, но подрядчик планирует завершить работу уже в конце июля. Глава республики Айсен Николаев предложил на этом участке дороги установить искусственные неровности с целью исключить нашествие ночных автогонщиков.