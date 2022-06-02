02.06.2022
18:10
215
Якутск
Ремонт проспекта Ленина: что сделано?
- Ведется бурение под установку мачт уличного освещения.
- Завезли первую партию бортового камня из гранита. Монтаж бордюра начнется на участке от гостиницы «Лена» в сторону ул. Курашова.
- Готовится к открытию для проезда автотранспорта по временной схеме перекресток с ул. Курашова. Работы по переврезке магистральной трубы газопровода завершены.
- На перекрестке с ул. Кирова продолжаются земляные работы. тгк ЯКУТСК @YakutskRF
Фото: тгк ЯКУТСК @YakutskRF
Источник: тгк ЯКУТСК @YakutskRF
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