Ремонт коррекционной школы в Якутске: возбуждены уголовные дела

По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Дмитрия ДЕМЕШИНА проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности образовательного процесса в Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 4.

Установлено, что в данном образовательном учреждении обучается более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом здание школы 1970 года не отвечает требованиям их безопасности, является фактически аварийным.

Так, проверкой с привлечением специалистов выявлено, что здание имеет большой износ, отмечено искривление полов, заметная осадка внутренних стен здания, многочисленные щели на стыках стен, полов и т.д.

Ранее на основании заключенных МКУ «Главстрой» с рядом коммерческих организаций договоров проведен капитальный ремонт здания на общую сумму более 9,7 млн.рублей, который проведен в части некачественно и не полно, при этом работы приняты, оплата по ним произведена в полном объеме.

В целях защиты прав детей, прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла представления в адрес Окружной администрации г. Якутска и образовательной организации, обратилась в суд с заявлением о возложении на администрацию города и Управление образования обязанности по обеспечению обучения детей в здании, отвечающем требованиям закона (путем строительства, приобретения иного здания или другим способом в соответствии с компетенцией), также возбуждены административные дела по ч.1 ст.20.4 и ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры на данном этапе возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход их расследования находится на контроле прокуратуры республики.