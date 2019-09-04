Ремонт дорог за 1,5 млрд: Что сделано

На сегодня, 4 сентября, капитальный ремонт в Якутске ведется на 13 улицах, идет реконструкция двух объектов. Строятся три мостовых сооружения в трех микрорайонах, а также в одном микрорайоне — подъездные дороги.

Напомним, по приоритетному национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске ремонтируются улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры общей протяженностью 25,8 км.

На этой неделе в Автодорожном округе на ул. Автодорожная на участке от ДСК до ул. Воинская ведутся дорожные работы по устройству основания дорожной одежды на участке от Старопокровского тракта до ул. Воинская.

На улице Ивана Арбиты обустраиваются тротуары и дорожные бортовые камни, проводится вынос линий электропередач.

По улице Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная идут работы по укладке нижнего слоя асфальта, устройству щебеночного основания, футляров (газоснабжения).

В Гагаринском округе по ул. Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до ул. Курнатовского проводится переврезка сетей газоснабжения, вынос сетей электроснабжения, обустраиваются бортовые камни.

В Губинском округе по ул. Ларионова на участке от Набережной 202 мкр. до 203 мкр. ведется фрезирование и укладка асфальтобетонного покрытия.

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На ул. Суоруна Омоллоно обустраиваются водоотводные лотки, бортовые камни.

В Промышленном округе на ул. Бестужева-Марлинского устраняются выявленные недостатки от ул. Авиационная до ул. Кальвица.

В Сайсарском округе завершаются работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, врезке газопровода, устройству линий наружного освещения и ограждений по ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева.

В Строительном округе от ул. Жорницкого до ул. Рыдзинского укладывается асфальт. На участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова ведется работа по выносу водопроводных сетей протяженностью 140 метров.

На ул. Петра Алексеева продолжается укладка асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по устройству футляров (кабель, газ) и бортовых камней.

Бордюрные камни, водоотводные лотки и земляное полотно обустраиваются на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского Хатын — Юряхского шоссе.

В микрорайоне Марха на участке от Маганского тракта до ул. Школьная по ул. Газовиков проводятся работы по устройству бортовых камней, щебеночного основания разворотной площадки.

По ул. Школьная ведется устройство щебеночного основания и водоотводных лотков, проводится врезка газовых сетей.

По ул. Экспериментальная укладывают асфальтобетонное покрытие на участке от ул. Заводская до ул. Мелиораторов.

На ул. Якова Петерса ведется демонтаж сетей освещения и линий связи, а также проводится планировка земляного полотна, устройство щебеночного основания.

В микрорайоне Северный идут разбивочные работы по строительству подъездных дорог.

По строительству мостовых переходов – идет сборка конструкций пролетных строений моста через р. Шестаковка в селе Пригородный. В микрорайонах Северный и Марха ожидается приход железобетонных изделий для строительно-монтажных работ через р. Мархинка и р. Северный.

Подрядчиками капитального ремонта дорог Автодорожного, Губинского, Сайсарского округов выступает ООО «Сахатрасстрой». В Гагаринском и Строительном округах ремонтные работы проводят ПАО СУ — 5 Дорисс. В Промышленном округе завершением переходящих работ занимается ООО «Альянс-2005».

Подрядчиком капитального ремонта улиц микрорайона Марха является ООО «МонтажСервис». Строительство моста через речки Мархинка и Северный ведет ООО КСК «Мосты Севера». В селе Пригородный мост через речку Шестаковка строит СК «Илин».

Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.