Ремонт автодороги «Нам» будет завершен раньше срока

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Республике Саха (Якутия) планируется ремонт и реконструкция 264 км автодорог, из них 229 км по региональным автодорогам и 35 км на территории ГО «Город Якутск».

Стоит отметить, что объемы финансирование по нацпроекту ежегодно увеличиваются. Так, в 2022 году общий финансирования составит 7 208,5 млн рублей, что на 2 млрд превышает бюджет прошлого года. В том числе в два раза увеличился объем финансирования из федерального бюджета, если в 2021 году Якутия получила 1 630 млн рублей, то в 2022 — 3 320,8 млн рублей.

По поручению главы республики Айсена НИКОЛАЕВА министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир СИВЦЕВ проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге «Нам» с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 11+400 – км 18+500 в ГО «Город Якутск» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность объекта составляет 7,21 км. Объем финансирования составляет порядка 1,5 млрд рублей, софинансирование из федерального бюджета – 685,7 млн рублей.

По плану работ проезжая часть дороги будет расширена до четырех полос, организован кольцевой перекресток в асфальтовом исполнении, установлены барьерные ограждения, проведено освещение вдоль дороги, появится светофорное регулирование, 12 автобусных остановок и уложен тротуар.

«Проект реализуется с опережением. Подрядчик планирует сдать объект к 27 сентября текущего года. С потеплением можно сказать, что строительный сезон стартовал в Якутии. В настоящее время на объекте укладываются водопропускные трубы, устанавливаются опоры линий электропередач. Основной пик работ придётся на летний период», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев.

На объекте задействовано 11 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Владимир Сивцев также подчеркнул, что рисков для проекта в настоящее время нет.

«Хочу подчеркнуть, что работы по ремонту автодороги начались в 2021 году. Объект является переходящим с прошлого года, рисков по опережающему вводу и рисков связанных с повышением цен на материалы и оборудование не наблюдается», — пояснил Владимир Сивцев.