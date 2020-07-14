Реку Чульман вновь загрязнили

9 июля в Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора поступило сообщение о загрязнении реки Чульман. В целях проверки данной информации на место происшествия незамедлительно были направлены госинспекторы Нерюнгринского комитета, возбуждено административное расследование. В ходе обследования с акватории реки Чульман отобраны пробы воды.

13 июля в рамках административного расследования инспекторами повторно отобраны пробы воды на ручье Дежневка, впадающей в реку Чульман. Вода визуально загрязнена угольной пылью и взвешенными веществами.

Сегодня инспекторы Нерюнгринского комитета совместно с Прокуратурой Нерюнгринского района с участием представителей рыбнадзора проведут дополнительное мероприятия с целью установления виновных лиц в загрязнении реки Чульман.