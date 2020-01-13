Ректор Якутской ГСХА поздравляет с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

От имени всего профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников Якутской государственной сельскохозяйственной академии и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Благодаря Вашему ежедневному труду в нашей стране создана мощная информационная система, которая обеспечивает актуальными новостями, уникальными аналитическими материалами жителей всей России во всех его регионах.

Благодарим всех работников прессы за ежедневный и упорный труд на благо наших граждан и страны. Желаем новых творческих высот, счастья и благополучия.

С уважением, Ректор Якутской ГСХА,

Народный депутат РС (Я) Иван СЛЕПЦОВ