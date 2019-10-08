Ректор Якутской ГСХА поздравил победителей конных соревнований в Москве

5 октября в Якутской ГСХА состоялась встреча ректора Академии Ивана Слепцова с победительницами Осеннего Кубка по конкуру и Всероссийских пони-игр – Софьей Прозоровой, Екатериной Ивановой, Азияной Дьолуо и Агатой Винокуровой, а также их тренером – исполнительным директором Федерации конного спорта РС(Я) Татьяной Копыловой. Девочки заняли призовые места во всероссийских соревнованиях по конному спорту – это был первый успех якутских участников на соревнованиях подобного уровня.

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22 сентября 2019 года команда Федерации конного спорта Республики Саха (Якутия) выступила в Осеннем Кубке по конкуру, прошедшем в конно-спортивном комплексе «Пегас» (г. Москва).

В соревнованиях «Кавалетти» на стиль всадника Софья Прозорова заняла 1 место, Екатерина Иванова – 2 место.

В конкуре 60 см первые места завоевали Азияна Дьолуо и Агата Винокурова.

Во вторых Всероссийских пони-играх, которые проходили 26-29 сентября 2019 года в КСК «Измайлово», в соревнованиях «Кавалетти» на стиль всадника Агата Винокурова заняла 3 место, Екатерина Иванова – 5 место.

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В конкуре до 65 см Софья Прозорова заняла 2 место, Екатерина Иванова – 5 место, а Агата Винокурова – 6 место.

Всего в пони-играх приняло участие 640 пар всадников и лошадей.

Ректор поздравил юных спортсменок с успехами и пожелал им в дальнейшем еще больших побед.