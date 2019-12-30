Ректор ЯГСХА Иван Слепцов: Впереди большие планы

Дорогие друзья!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым годом!

Уходящий год для ЯГСХА выдался достаточно успешным и результативным.

Весной этого года академия получила лицензии по новым направлениям магистратуры, бакалавриата и аспирантуры. Также имеются серьезные успехи в научной деятельности. В вузе успешно реализуется многоуровневая система образования на основе европейских стандартов, внедряются новые проекты.

Большим прорывом для академии является обмен студентами с вузами России и Казахстана. На базе Новосибирского государственного аграрного университета у наших студентов имеется возможность пройти учебную практику в Германии. Продолжается активное сотрудничество с международными организациями, с университетом Арктики (UArctic), ведутся переговоры с Германией, Финляндией, Китаем, Японией и Монголией.

Более половины выпускников ЯГСХА едут работать в районы республики. Наши выпускники трудоустроены в ведущих предприятиях, органах власти по всей Якутии, трудятся в регионах России и за рубежом.

У Якутской государственной сельскохозяйственной академии впереди большие планы: строительство кампуса, в том числе нового здания общежития на 550 мест и нового учебного корпуса, наращивание количества студентов, так как сегодня республика нуждается в большем количестве высококлассных специалистов не только в агропромышленном комплексе, но и во всех отраслях экономики.

Мы ждем в своих стенах новых студентов, их будут готовить лучшие педагоги, у нас они смогут реализовать все свои таланты и мечты. Мы уверены, что годы, проведенные в стенах нашей академии, выпускники с любовью и теплотой будут вспоминать всю жизнь. Желаю всем выпускникам школ республики успешной сдачи ЕГЭ.

Всем жителям Якутии, сельским труженикам, горожанам и гостям республики от всей души желаю новых открытий, профессионального удовлетворения и успеха в наступающем 2020 году. Пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! С Новым Годом!

Иван СЛЕПЦОВ, народный депутат Республики Саха (Якутия), ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии

