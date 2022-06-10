Ректор СВФУ попал под санкции

Ректор СВФУ прокомментировал введенные против него санкции Украины.

Зеленский подписал указ о санкциях против руководителей 236 вузов России.

В указ о введении персональных санкций против ректоров 236 вузов России, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, попал ректор Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в Якутске Анатолий Николаев. Руководитель крупнейшего вуза Якутии прокомментировал данный выпад украинских властей.

«Видимо, властям Украины уже не хватает списков для введения санкций, что взялись за учебные заведения. Не знаю, как отреагировать на эту новость, но можно это рассматривать как попадание в список ректоров ведущих вузов России, которые сплотились вокруг нашего президента и играют ведущую роль в патриотическом воспитании молодежи. Я всегда называл Украину братской. Это у меня осталось еще с тех времен, когда мы были единой страной, но то, что сейчас творят киевские власти, я, конечно же, не поддерживаю. Ни финансово, ни по имуществу или недвижимости никак не связан с Украиной. Поэтому введенные санкции не отразятся на моей работе. Награды, которых нет, тоже не отберут. Попадание в санкционный список воспринимаю достаточно спокойно, как очередную страницу своей жизни. Свое мнение относительно происходящего на Украине менять не собираюсь. В будущем наш университет планирует выстраивать партнерские отношения с вузами Донбасса», — подчеркнул ректор СВФУ. Ранее Анатолий Николаев присоединился к заявлению Российского союза ректоров по поводу ситуации на Украине. Подписи под ним поставили 185 ректоров.