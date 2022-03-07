Ректор СВФУ – в Якутии нет негатива среди обучающихся ВУЗов

Российский союз ректоров — объединение представителей высших учебных заведений нашей страны обратились к жителям России с открытым письмом.

Представитель Якутии — ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий Николаев не остался в стороне. Его подпись также значится в документе.

Ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анатолий Николаев отметил обеспокоенность сообщества вопросом отношения к русским и иностранным студентам, которые обучаются в России. Но сообщил, что в Якутии нет негатива среди обучающихся ВУЗов.

«Мы проанализировали ситуацию со студентами, которые приехали обучаться из зарубежных стран — у нас все спокойно», — отметил Николаев.

Также он сообщил, что по обмену проходят обучение семь студентов из Франции, двое из которых сразу же приняли решение вернуться на родину. Остальные хотели продолжить обучение, но головной университет обязал их вернуться во Францию. В ближайшее время они вылетят на родину и продолжат обучение там.

По словам ректора СВФУ, студенты из других стран и обучающиеся из Якутии и регионов России с понимание относятся к сложившейся ситуации.

Представители ВУЗов страны в своём обращении также говорят о приоритетных целях — служению России и развитию ее интеллектуального потенциала. Также сообщают о том, что полностью поддерживают трудное, но вынужденное решение Президента нашей страны о проведении специальной военной операции.

«Мы должны быть рядом, чувствовать плечо друг друга, тогда мы преодолеем все сложности. Российские университеты не должны разрывать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждая надежных партнеров в необходимости продолжения совместной работы над поиском ответов на глобальные вызовы и во имя сохранения мирового научного наследия», — значится в обращении.



Предлагаем ознакомиться с текстом обращения.

Глубокоуважаемые коллеги!

На наших глазах происходят события, которые волнуют каждого гражданина России. Это решение России – завершить наконец восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз.

Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах.

Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение.

Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине.

Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель – служение России и развитие её интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего Президента, своим примером укрепляя в молодёжи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира.

Вместе мы – великая сила!