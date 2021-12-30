Ректор СВФУ: Прошу не распространять фотографии и документы погибшей…

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев высказался на своей станице в инстаграм и попросил не способствовать дальнейшему распространению фотографий и документов Сарданы Слепцовой.

Сегодня встретился с родственниками погибшей Сарданы Афанасьевны Слепцовой.

Университет возьмет на себя расходы по организации похорон и гражданской панихиды, чтобы почтить память нашего сотрудника.

Мы, студенты и преподаватели СВФУ, всегда будем с благодарностью и теплом вспоминать нашего преподавателя, коллегу, ученого.

К сожалению, в век быстрого распространения информации вести и фотографии с места происшествия молниеносно распространяются по социальным сетям и группам в мессенджерах.

От имени всего коллектива Северо-Восточного федерального университета убедительно прошу не рассылать дальше сообщения, не способствовать распространению фотографий и документов погибшей, не публиковать их в соцсетях. И нам, коллегам, знавшим Сардану Афанасьевну как профессионала высокого класса, светлого, доброго человека, в особенности ее родственникам крайне неприятно это все видеть. Просим всех помнить о человечности, об этике, о чувствах близких и убедительно просим не распространять слухи о трагическом происшествии.

Ректор СВФУ Николаев А.Н.