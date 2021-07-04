Ректор СВФУ победил в праймериз ЕР по Университетскому округу

3 июля 2021г. состоялось предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты на дополнительных выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3.

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции праймериз прошел по четвертой модели (правом голосовать за кандидатов в данной модели праймериз обладают члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в электронной форме.

С результатом 96,66% победу одержал Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Напомним, дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) по Университетскому одномандатному избирательному округу состоятся 19 сентября 2021г.

Биографическая справка.

Николаев Анатолий Николаевич

В 1994 г. закончил с красным дипломом биолого-географический факультет Якутского государственного университета им. М.К, Аммосова по специальности учитель биологии и химии.

1995-1996 гг. ассистент кафедры ботаники биолого-географического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

1996-1999 гг. аспирант Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) на тему «Влияние климата на пространственно-временную изменчивость радиального прироста хвойных в Северной и Центральной Якутии» по специальности 03.00.16. экология

1999-2001 гг. научный сотрудник группы лесоведения Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

2001-2011 гг. старший научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.

2011-2013 гг. декан биолого-географического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

В 2011 г. защитил докторскую диссертациюна тему «Дендрохронологический анализ природных процессов в криолитозоне (на примере Центральной Якутии)» по специальности 03.02.08 — Экология.

С 2013 г. директор Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.

С 2012 г. председатель общественного экологического совета при Министерстве охраны окружающей среды Республики Саха(Якутия).

2013-2017 гг. Директор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

В 2016 году прошел повышение квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Школа ректоров 8: ректорский кадровый резерв» .

2017-2018 гг. Проректор по естественно-математическому направлению Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

2018-2019 гг. Проректор по естественному и техническому направлениям Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

26 июня 2019 года назначен ректором Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.