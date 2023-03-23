Ректор СВФУ Анатолий Николаев: «Якутия станет мостом между двумя макрорегионами»

Научно-образовательный центр «Север» станет частью Российско-Азиатского консорциума арктических исследований СВФУ. Соглашение об этом было подписано в рамках международной конференции по изменению климата и таяния вечной мерзлоты. Это объединение позволит консолидировать креативный потенциал научных и образовательных организаций для изучения глобальных процессов в области естественных, гуманитарных и общественных наук в Арктике и в Азии, а Якутия станет связующим звеном между двумя макрорегионами, считает ректор СВФУ и председатель РАКАИ Анатолий Николаев.

«Подписано очень важное для республики и научного сообщества соглашение, касаемо обсуждаемых глобальных вопросов. Документ подразумевает консолидацию возможностей и знаний по изучению климата и многолетней мерзлоты. Мы все знаем, что наша республика находится в зоне распространения мерзлоты и даже то, что процессы, которые обусловлены изменением климата сказываются на состоянии мерзлых грунтов, криогенных ландшафтов, что впоследствии влияет на жизнедеятельности людей, проживающих на огромной территории. В этом плане, нам важно проводить длительный мониторинг этих систем. Кроме этого, радует, что республика в рамках этого соглашения с участием всех сторон планирует создание карбонового полигона. СВФУ готов активно включиться в работу по всем пунктам – от подготовки высококвалифицированных специалистов до проведения совместных научных исследований», — сказал Николаев.

НОЦ «Север» объединяет в себе специалистов из четырех регионов России: Якутии, Чукотского автономного округа, Магаданской области и Камчатского края. Сотрудничество с РАКАИ позволит расширить потенциал взаимодействия с азиатскими странами для проведения совместных разработок, обмена опытом и знаниями, поиска новых применений для тех или иных технологий.

В ближайшее время планируется привлечение новых участников из таких азиатских стран, как Индия и Монголия. Также в последнее время все больше растет интерес университетов и НИИ России, которые могут благодаря такой форме сотрудничества в рамках РАКАИ приобрести новые контакты для реализации своей проектной исследовательской деятельности как с регионами Севера и Арктики России, так и с азиатскими странами, заинтересованными в решении проблем устойчивого развития Арктического региона.