Ректор МАН: Я рад!

Приказ о расторжении трудового договора с ректором Малой академии наук будет отменен, а ковидный стационар на базе учебного заведения будет работать до улучшения эпидситуации. Об этом сообщил ЯСИА ректор МАН Василий Павлов по итогам встречи с главой региона Айсеном Николаевым.

«Айсен Сергеевич Николаев лично заверил, что в ближайшее время при улучшении ситуации, инфекционное отделение [на базе интерната] будет закрыто», − сказал Василий Павлов.

Павлов уточнил, что «отменяется решение министра образования и науки об одностороннем расторжении трудового договора с ректором МАН».

«Ил Дархан считает это решение абсолютно необоснованным и незаконным. Рад, что Айсен Сергеевич принял справедливую и взвешенную позицию», — сказал собеседник агентства.

В понедельник глава Якутии Айсен Николаев распорядился отменить все решения, связанные с увольнением ректора Малой академии наук Василия Павлова. Ранее в сети распространялась информация о расторжении с ним трудового контракта.