11.10.2021
17:09
637

Коронавирус

Ректор МАН: Я рад!

Приказ о расторжении трудового договора с ректором Малой академии наук будет отменен, а ковидный стационар на базе учебного заведения будет работать до улучшения эпидситуации. Об этом сообщил ЯСИА ректор МАН Василий Павлов по итогам встречи с главой региона Айсеном Николаевым.

«Айсен Сергеевич Николаев лично заверил, что в ближайшее время при улучшении ситуации, инфекционное отделение [на базе интерната] будет закрыто», − сказал Василий Павлов.

Павлов уточнил, что «отменяется решение министра образования и науки об одностороннем расторжении трудового договора с ректором МАН».

«Ил Дархан считает это решение абсолютно необоснованным и незаконным. Рад, что Айсен Сергеевич принял справедливую и взвешенную позицию», — сказал собеседник агентства.

В понедельник глава Якутии Айсен Николаев распорядился отменить все решения, связанные с увольнением ректора Малой академии наук Василия Павлова. Ранее в сети распространялась информация о расторжении с ним трудового контракта.

Айсен Николаев отменил увольнение ректора МАН и раскритиковал правительство
Страсти вокруг ректора Малой Академии наук Якутии
Интернат в Чапаево под обсерватор предложил Оперштаб улуса для удобства хангаласцев
Ученый Черосов: Должны быть приняты кадровые решения
Фото: Кэскил
Источник: Дмитрий Осипов, ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх