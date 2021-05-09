Ректор Арктического института культуры и искусств поздравляет с Днём Победы

Дорогие друзья!

Наступил великий для каждого россиянина праздник – День Победы – символ национальной гордости и единства нашей страны. С каждым годом этот день уходит всё дальше в историю, живых ветеранов, отстоявших независимость нашей Родины, становится всё меньше, но мы чтим и поклоняемся подвигу наших отцов и дедов, их мужеству и стойкости.

В годы Великой Отечественной войны из Якутии на защиту Родины от фашистских солдат отправились 62 тысячи воинов-якутян, которые вместе с другими народами Советского Союза вели ожесточенную борьбу вплоть до 1945 года, до Дня Великой Победы. Многие имена внушали страх перед вражескими солдатами. Это наши герои – Фёдор Матвеевич Охлопков, Иван Николаевич Кульбертинов, Николай Николаевич Чусовской, Федор Кузьмич Попов, Алексей Афанасьевич Миронов и другие.

Память о тех, кто мужественно сражался с врагом, кто пережил все тяготы военного и послевоенного лихолетья, навсегда останется в наших сердцах. И эту память как нравственный ориентир, вдохновляющий на новые подвиги и свершения, на доблестный труд во имя укрепления могущества нашей страны, мы передаем следующим поколениям.

Великой Победе наш институт посвятил ряд творческих и научных мероприятий – ежегодную конференцию «Аргуновские чтения», серию тематических концертов, постановку оперы Марка Жиркова «Ньургун Боотур», которая имеет прямое отношение к событиям военных лет. В 1943 году сборы от спектакля были направлены на Челябинский тракторный завод на строительство танка. Этот танк, носивший имя героя якутского эпоса «Ньургун Боотур Стремительный», дошел до Берлина и внес свой героический вклад в Победу над фашистской Германией.

Дорогие друзья! Мы – дети победителей, и на нас многократно ложится ответственность за мирное небо и процветание нашей страны. Пусть этот великий праздник навсегда остается символом непоколебимого человеческого духа, достоинства и веры в светлое будущее России!

Желаю всем здоровья, мира, благополучия и счастья!

Саргылана Игнатьева, ректор АГИКИ