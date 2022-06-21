Ректор АГИКИ: Ысыах смог сохраниться в своем каноничном виде

Күндү Сахам сирин дьоно! Ис сүрэхпиттэн Үрүҥ тунах Ыhыаҕынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин!

Дорогие якутяне! Разрешите от имени Арктического государственного института культуры и искусств от всей души поздравить вас с национальным праздником – Ысыах!

Испокон веков сложилось так, что священный праздник Ысыах символизирует начало нового жизненного и духовного цикла народа, для которого наиболее ценны единство, гармония с окружающим миром, теплота Солнца и человеческих сердец. Именно эти ценности становятся двигателями дальнейших позитивных преобразований родной республики и залогом преодоления любых трудностей.

Отрадно осознавать факт того, что Ысыах, пройдя испытание временем, смог сохраниться в своем каноничном виде и дойти до нас с вами. Все мероприятия, которые традиционно проводились в дни Ысыаха – спортивные состязания, осуохай, конкурс олонхосутов, обряды очищения и поклонения божествам-айыы и многие другие, продолжают отражать богатство, самобытность и устойчивость истории и культуры народов Севера и Арктики.

В этот день мы почувствуем положительный заряд эмоций не только в пределах республики, но и от наших земляков из других регионов России и мира. Все мы и дальше будем способствовать созиданию, дружбе и развитию родных сел, городов, республики и страны!

Дорогие друзья! Желаю вам творить и дарить свое тепло окружающим, идти только вперед и достигать поставленных целей! Пусть здоровье, любовь, доброта, удача, благополучие и успех станут постоянными спутниками вашей жизни!

С пожеланиями,

ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева