Ректор АГИКИ поздравляет

Дорогие коллеги! Разрешите от себя лично и всего дружного коллектива Арктического государственного института культуры и искусств поздравить вас с Днем работника культуры в России!

Культура – основа не только национальной идентичности народов, населяющих Россию, но и всей жизни человека. Суровые климатические условия региона и тесная связь его жителей с силами природы позволили создать уникальный в своем роде культурный код, который продолжает развиваться в условиях глобализации и других серьезных вызовов современности. Этот код сопровождает человека всю его жизнь, начиная с рождения и формируя взгляды на мир, характер, цели и задачи, необходимые для их достижения навыки и компетенции.

Работники культуры нашей республики, вобрав культуру предков, являются источниками неиссякаемой позитивной энергии, направленной на созидание, их идейность и энтузиазм способствуют дальнейшему сохранению и развитию культуры народов Якутии и России.

Язык, литература, фольклор, обычаи, традиции и история народов России живы и развиваются благодаря работникам культурной сферы. Желаю вам не растерять свою активную жизненную позицию и созидательную энергию, которая необходима для дальнейших позитивных преобразований всего окружающего! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, успехами, крепким здоровьем, благополучием и поддержкой со стороны близких и знакомых!

С пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева