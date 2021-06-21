Ректор АГИКИ поздравляет с Ысыахом

Күндү Сахам сирин дьоно!

Ис сүрэхпиттэн Үрүҥ тунах Ыhыаҕынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин!

Дорогие якутяне! От лица руководства, профессорско-преподавательского состава и студентов АГИКИ поздравляю вас с наступлением священного праздника Ысыах, который всегда символизировал начало нового жизненного и духовного цикла в природе, обществе, отдельно взятого человека!

В этот день вновь прозвучат священные слова алгыса и тойука для получения благословения от верхних божеств Айыы, чтобы год сложился удачно. Несмотря на ряд обстоятельств, которые не позволяют нам всем встретиться лично и отпраздновать начало долгожданного лета, я уверена, что все жители Якутии проявят силу, стойкость, терпение и мужество для преодоления любых преград!

Испокон веков сложилось так, что Ысыах для многих людей является символом единства и дружелюбия. С тех пор прошло много времени, но свой смысл наш любимый праздник не потерял! Смысл стал крепнуть в душе каждого якутянина и отрадно, что онлайн-формат проведения Ысыаха дал возможность делиться своей богатой культурой по всему миру.

Мы будем продолжать жить, бороться за своё место под солнцем, трудиться и развиваться во благо своего родного села, района, республики и страны! Ведь Ысыах — это ещё и связь поколений прошлого, настоящего и будущего! Без этой связи невозможно будет достичь каких-либо высот.

Позвольте в этот священный день искренне пожелать всем вам любви, терпения, здоровья, успехов и благополучия! Пусть солнце светит ярко, олицетворяя мир и порядок!

С наилучшими пожеланиями,

Ректор АГИКИ

Саргылана Игнатьева