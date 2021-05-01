Ректор АГИКИ поздравляет с праздником

Ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева поздравляет жителей всей республики с майским праздником Весны и Труда. Она отмечает, что именно труд каждого человека является неотъемлемой частью процессов развития общества и страны.

Уважаемые жители Якутии!

От имени Арктического государственного института культуры и искусств сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Труд является важной частью развития любого общества и государства в целом, что выражается в нашем единении и солидарности.

Труд способен объединить людей, дать им благополучие и процветание, а также совершать невероятные открытия.

Каждый якутянин вносит неоценимый вклад в создание общества, где сможет проявить или раскрыть свой потенциал, приобрести актуальные навыки и знания, получить поддержку на реализацию идей и предложений, развиваться и быть конкурентоспособным. Уверена, что таково желание каждого жителя республики! И оно вполне осуществимо: добросовестный труд, активная жизненная позиция и, самое главное, уважительное отношение к ближним позволят изменить окружающий мир!

В этот замечательный день хочу пожелать всем быть востребованными в выбранной профессии, достойной заработной платы и морального удовлетворения от профессиональной деятельности! Всем крепкого здоровья и отптимизма!

Мир! Труд! Май!

С пожеланиями,

ректор Арктического государственного института культуры и искусств

Саргылана Игнатьева