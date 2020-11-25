25.11.2020
18:38
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Праздники

Ректор АГИКИ поздравляет с Днём Олонхо

Саха санаалаахтарга бука барыбытыгар саха омугу Аар саарга аатырдыбыт улуу айымньыбыт Олонхо күнүнэн  алгыстаах айхал, эйэҕэс эҕэрдэ буолуохтун!

Дорогие друзья, от имени всего коллектива Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично поздравляю вас с Днём Олонхо!

Признание  ЮНЕСКО 25 ноября 2005 года якутского героического эпоса Олонхо устным нематериальным шедевром человечества стало интеллектуальным и творческим прорывом Республики в международное культурное пространство. Действительно, Олонхо — это уникальный носитель информации о традициях, быте, истории и культуре саха!

Миссией нашего института является сохранение и приумножение культурных традиций народов Севера и Арктики. Тем самым Олонхо внедрен в учебный процесс и в социокультурную деятельность АГИКИ.В частности:

— разработаны специальные учебные курсы по исполнительскому и постановке Олонхо;

— организован студенческий фольклорный коллектив «Долун», где студенты обучаются традиционному исполнительскому мастерству Олонхо;

— проводится Всероссийский молодежный фестиваль исполнителей эпоса: «Эпосы народов России» (2018, 2020 гг.), где  собираются ведущие молодые исполнители из Алтая, Бурятии, Тувы, Якутии;

— организуется ежегодная Республиканская олимпиада для школьников «Культура народов Республики Саха (Якутия)», где создаются необходимые условия для поддержки творчески одаренных детей.

 Дорогие друзья, уверена, что день Олонхо станет мощным импульсом в деле сохранения, ревитализации и популяризации мирового культурного наследия, поддержке творческих и гуманитарных инициатив.

 Желаю всем благополучия, удачи во всех начинаниях, новых идей!

С уважением,

ректор Арктического государственного института культуры и искусств

Саргылана Игнатьева

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Источник: пресс-служба ФГБОУ ВО "АГИКИ"
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