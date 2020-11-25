Ректор АГИКИ поздравляет с Днём Олонхо
Саха санаалаахтарга бука барыбытыгар саха омугу Аар саарга аатырдыбыт улуу айымньыбыт Олонхо күнүнэн алгыстаах айхал, эйэҕэс эҕэрдэ буолуохтун!
Дорогие друзья, от имени всего коллектива Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично поздравляю вас с Днём Олонхо!
Признание ЮНЕСКО 25 ноября 2005 года якутского героического эпоса Олонхо устным нематериальным шедевром человечества стало интеллектуальным и творческим прорывом Республики в международное культурное пространство. Действительно, Олонхо — это уникальный носитель информации о традициях, быте, истории и культуре саха!
Миссией нашего института является сохранение и приумножение культурных традиций народов Севера и Арктики. Тем самым Олонхо внедрен в учебный процесс и в социокультурную деятельность АГИКИ.В частности:
— разработаны специальные учебные курсы по исполнительскому и постановке Олонхо;
— организован студенческий фольклорный коллектив «Долун», где студенты обучаются традиционному исполнительскому мастерству Олонхо;
— проводится Всероссийский молодежный фестиваль исполнителей эпоса: «Эпосы народов России» (2018, 2020 гг.), где собираются ведущие молодые исполнители из Алтая, Бурятии, Тувы, Якутии;
— организуется ежегодная Республиканская олимпиада для школьников «Культура народов Республики Саха (Якутия)», где создаются необходимые условия для поддержки творчески одаренных детей.
Дорогие друзья, уверена, что день Олонхо станет мощным импульсом в деле сохранения, ревитализации и популяризации мирового культурного наследия, поддержке творческих и гуманитарных инициатив.
Желаю всем благополучия, удачи во всех начинаниях, новых идей!
С уважением,
ректор Арктического государственного института культуры и искусств
Саргылана Игнатьева
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