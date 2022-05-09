Ректор АГИКИ поздравляет с Днем Великой Победы

Дорогие ветераны и все жители Якутии! От имени студентов, преподавателей и сотрудников Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне!

В этом году со дня окончания войны советского народа против немецко-фашистских оккупантов прошло уже 77 лет. Война унесла миллионы жизней и оставила глубокие раны в исторической памяти народов, населяющих Россию. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы на фронте близких людей! Наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки положили на алтарь Победы собственные жизни, чтобы потомки могли жить в мире и благополучии!

Поэтому в этот день мы вспоминаем и восхваляем имена всех тех кто позволил нам развиваться и жить в свободной стране! Мы восхваляем всех участников Великой Отечественной войны, перед которыми мы никогда не сможем отплатить долг безмерной благодарности!

Дорогие якутяне! Сегодня наша страна столкнулась с серьезными испытаниями, которые мы, как потомки победителей, сможем решить благодаря единству и проявлению самых лучших человеческих качеств – от любви до взаимной поддержки! Хочу пожелать всем терпения, веры в будущее, счастья, добра, успехов, удачи и крепкого здоровья! Пусть мир над нами будет вечным!

С пожеланиями,

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева