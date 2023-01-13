Ректор АГИКИ поздравляет с Днем российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации!

От имени коллектива Арктического государственного института культуры и искусств разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати.

Сегодня средства массовой информации играют важнейшую роль в консолидации общества, объективном отражении процессов развития экономики и общества, формируют общественное мнение.

Всегда восхищаюсь и внимательно слежу за творчеством журналистов республиканских СМИ, корреспондентов федеральных изданий, работающих в Якутии. В Ваших репортажах, очерках, новостных заметках, интервью, передачах на ТВ и радио Вы рассказываете об успехах и проблемах, талантливых и трудолюбивых жителях сурового северного края.

Искренне желаю Вам творческих успехов, острого пера, благодарных читателей, здоровья и семейного благополучия!

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева