Ректор АГИКИ поздравляет с Днем работника культуры

Уважаемые коллеги, друзья! От имени коллектива Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично поздравляю вас с Днем работника культуры!

Этот профессиональный праздник для нашего института имеет первостепенное значение: уже двадцать лет наш дружный, творческий коллектив воспитывает и формирует молодые кадры в сфере культуры. АГИКИ является сердцем культуры Арктики, ведь опираясь на гармоничный синтез традиций и современных тенденций, мы создаем будущее культуры!

У людей культуры в современном мире появилась особая миссия- быть локомотивом нового дыхания, нового движения в обществе. Сегодня любая культурная среда (экономика, промышленность, сельское хозяйство, наука, образование) не может быть в развитии без творческого вдохновения и креативного мышления, а создание комфортной среды для людей- без дизайна и креативных технологий.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный труд, за энтузиазм и преданность любимому делу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в больших делах, направленных на развитие культурного капитала родной Республики,Страны и Мира!

С уважением, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева