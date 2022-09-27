Ректор АГИКИ поздравляет с Днем государственности Якутии

Дорогие студенты, коллеги, жители Якутии!

Разрешите от имени руководства Арктического государственного института культуры и искусств поздравить вас с Днем государственности Якутии.

День государственности республики в этом году становится знаменательный датой, мы с вами отметили 100-летие со дня образования Якутской АССР, 390-летие города Якутска — столицы республики, а скоро, в декабре, — 125-летие одного из отцов-основателей якутской автономии Максима Аммосова. Эти события в очередной раз подтверждают то, что Якутия движется в правильном направлении и впереди ожидают больше открытий, позволяющих надеяться на дальнейшее развитие и процветание.

Для АГИКИ сегодняшний праздник знаменателен тем, что с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете наступил новый этап в истории современной Якутии, где развитие получили все отрасли, включая культуру. Через 10 лет это способствовало открытию нашего института, который продолжает возрождать, сохранять и преумножать культурное наследие предков.

В Год культурного наследия миссия АГИКИ приобретает большее значение. Перед нами ставятся задачи глобальных масштабов, решение которых позитивно отразится на всех аспектах жизни народов Севера и Арктики. Мы уверены, что справимся со всеми вызовами и направим все усилия на дальнейшее формирование уникальной социокультурной среды, основанной на принципах доброты, созидания и креатива.

Дорогие якутяне! Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю претворить в реальность все поставленные цели, любить и быть любимыми, энергии и успехов!

С пожеланиями,

ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева