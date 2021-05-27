Ректор АГИКИ поздравляет с Днем библиотек

Уважаемые работники библиотек!

От имени коллектива Арктического государственного института культуры и искусств поздравляю вас с Общероссийским Днем библиотек!

День библиотек – это не просто профессиональный праздник, а особый день для каждого человека, понимающего огромную роль книги и информации в жизни каждого человека и общества в целом.

Наш институт вот уже многие годы является кузницей кадров для библиотечно-информационной системы республики и далеко за ее пределами. Кафедра библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин, образованная с самого начала истории нашего вуза, продолжает взращивать новые поколения хранителей знаний всего человечества, но уже подстраиваясь под тенденции современного мира, где технологии становятся неотъемлемой частью каждого из нас!

Следует сказать, что сегодня для библиотечной системы в стране наступило время Ренессанса. Они становятся не только центрами чтения и доступа к информации, но и значимым общественным пространством для творчества и свободного общения людей независимо от возраста и рода занятий. Это происходит во многом благодаря вашим огромным усилиям и решениям государственных органов власти по модернизации библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Создание первой на Дальнем Востоке SMART-библиотеки, модельных библиотек позволило сформировать образ современной, высокотехнологичной библиотеки, которая при этом не утратила своего изначального предназначения – предоставлять людям доступ к лучшей литературе и актуальной, достоверной информации.

Переживаемое нами непростое время пандемии показало востребованность библиотек. В это время, когда многие люди не могут прийти в библиотеки, они предоставляют возможность удаленного доступа к своим фондам и электронным ресурсам, организовывают встречи с известными, интересными людьми, презентации новых изданий, виртуальные выставки, просветительские и обучающие мероприятия в онлайн-формате.

Мы благодарим библиотеки за сотрудничество в подготовке специалистов для библиотек республики, предоставлении возможности для их практической подготовки. Мы гордимся, что более 500 выпускников института работают во всех городах и улусах, внося свой достойный вклад в дальнейшее развитие библиотечного дела нашей родной Якутии.

Желаю всем библиотечным работникам здоровья, успехов, новых креативных идей и успешных проектов!

С уважением, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.