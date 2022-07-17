Ректор АГИКИ поздравляет профессора Ульяну Винокурову с юбилеем

Уважаемая Ульяна Алексеевна!

От имени родного Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы всю свою жизнь посвятили служению во благо сохранения и развития культуры и искусств народов Арктики, проводя фундаментальные исследования и готовя новое поколение ученых, раскрывающих другие главы Арктического мира.

Ваша жизненная позиция, желание нести свет и делиться своим опытом, глубокими познаниями – заряжают остальных и раскрывают в них самые лучшие черты. Это стало неоспоримой истиной, которую подтверждают достижения ваших воспитанников, многочисленные награды и труды, опубликованные в международных и отечественных изданиях.

Но вы не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете двигаться вперед. Потому что в этом вся Ваша жизнь, сотканная из любознательности и упорства, которого многим из нас не достает. Вы ведете множество проектов, организовываете научные мероприятия разных уровней, проводите полевые исследования и много пишете, делясь своими идеями и мыслями со всеми. Вы – пример для подражания!

Ульяна Алексеевна! Вы родились с большой созидательной миссией. Пусть Ваша мудрость и сила духа продолжают направлять молодых исследователей по верному пути и помогут им справиться с любыми задачами! И пусть масштабные идеи во благо процветания своего народа и родной земли будут реализованы! Желаю Вам здоровья, любви, неиссякаемой энергии, успехов и благополучия в семье!