Ректор АГИКИ поздравляет Михаила Николаева с Днём рождения

Уважаемый Михаил Ефимович!

От имени всего коллектива, студентов Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём рождения!

В этот день хочется выразить всеобщее почтение и уважение. Крепкий фундамент позитивных изменений в сфере духовной и культурной жизни населения был заложен именно благодаря Вашей плодотворной, прогрессивной деятельности! Благодаря Вашей прозорливости, народы Севера России имеют сегодня свой творческий вуз — Арктический государственный институт культуры и искусств, который стал лидером в подготовке творческих кадров из числа малочисленных народов севера.

Залогом привлекательности института для молодежи регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока стала специфика содержания образовательных программ, основанная на соединении академических видов искусства с культурными традициями народов Арктики. За это время институт добился больших успехов по международной, научно-образовательной, творческой деятельности.

Уважаемый Михаил Ефимович, желаем Вам успехов, бесконечной энергии и крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим родным и близким!

С уважением, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева