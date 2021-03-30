30.03.2021
14:15
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Культура

Ректор АГИКИ поздравляет Айталину Адамову

Уважаемая Айталина Саввична!

От имени студентов, коллектива Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично с огромной радостью и особым воодушевлением поздравляю Вас с знаменательным событием – присвоением почетного звания «Народный артист Российской Федерации»! 

Высокая награда Отечества вдохновляет и вселяет надежду, ведь в очередной раз доказывает, что талант и упорный труд  всегда справедливо вознаграждаются. Ваш блистательный, звездный путь в оперном искусстве неоспорим, ведь профессия Искусства, Творчества, безусловно, требует огромной отдачи, воли, терпения и высокого профессионализма! Вы справедливо заслужили высокую оценку страны! 

Мы безмерно рады Вашему заслуженному успеху, который является общей радостью и большим достижением для АГИКИ. Желаем Вам дальнейших творческих  свершений и побед,  вдохновения, одаренных и талантливых учеников! 

АГИКИ гордится Вами! 

С уважением, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева

Источник: АГИКИ
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