Ректор АГИКИ поздравляет Айталину Адамову

Уважаемая Айталина Саввична!

От имени студентов, коллектива Арктического государственного института культуры и искусств и от себя лично с огромной радостью и особым воодушевлением поздравляю Вас с знаменательным событием – присвоением почетного звания «Народный артист Российской Федерации»!

Высокая награда Отечества вдохновляет и вселяет надежду, ведь в очередной раз доказывает, что талант и упорный труд всегда справедливо вознаграждаются. Ваш блистательный, звездный путь в оперном искусстве неоспорим, ведь профессия Искусства, Творчества, безусловно, требует огромной отдачи, воли, терпения и высокого профессионализма! Вы справедливо заслужили высокую оценку страны!

Мы безмерно рады Вашему заслуженному успеху, который является общей радостью и большим достижением для АГИКИ. Желаем Вам дальнейших творческих свершений и побед, вдохновения, одаренных и талантливых учеников!

АГИКИ гордится Вами!

С уважением, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева