Ректор АГИКИ поздравила журналистов

От имени студентов и профессорско-преподавательского состава Арктического государственного института культуры и искусств поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Именно в этот день уходят истоки такого общественного явления как отечественная журналистика, с которой неразрывно связан дух стремления к демократии и свободе волеизъявления. Сегодня сложно себе представить нашу жизнь без средств массовой информации. Мы с большой благодарностью и признанием поздравляем Вас с этим значимым днём!

Пусть Ваше перо будет острым, око всевидящим, тиражи – большими, рейтинги – высокими! Желаем здоровья и профессионального успеха!

С уважением, ректор С.С. Игнатьева