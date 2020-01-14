14.01.2020
15:30
105

Культура & Образование

Ректор АГИКИ поздравила журналистов

От имени студентов и профессорско-преподавательского состава Арктического государственного института культуры и искусств поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Именно в этот день уходят истоки такого общественного явления как отечественная журналистика, с которой неразрывно связан дух стремления к демократии и свободе волеизъявления.  Сегодня сложно себе представить нашу жизнь без средств массовой информации. Мы с большой благодарностью и признанием поздравляем Вас с этим значимым днём! 

Пусть Ваше перо будет острым, око всевидящим, тиражи – большими, рейтинги – высокими! Желаем здоровья и профессионального успеха! 

С уважением, ректор С.С. Игнатьева

Фото: АГИКИ.
Источник: С.С. Игнатьева
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх