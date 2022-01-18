Ректор АГИКИ: Монеты олицетворяют заветы основателей Якутской АССР

В 2022 году Якутия будет праздновать 100 лет со дня основания Якутской АССР. К торжественной дате готовятся важные мероприятия, в том числе выпуск Центробанком России юбилейных монет. Эскиз серебряных монет подготовили преподаватели Арктического государственного института культуры и искусств.

«В декабре 2020 года глава республики Айсен Николаев предложил разработать эскиз серебряной монеты в честь юбилейной даты. Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева в тот же день позвонила мне и попросила подумать над идеей эскиза. Предложение показалось мне интересным. Что является радостным, общим символом исторической даты? В чем выражается пройденный столетний путь? Чем мы гордимся и за что благодарны предкам? Что передаем потомкам?», – рассказывает Ульяна Винокурова.

Как отмечает доктор социологических наук, идеи были воплощены художниками-преподавателями АГИКИ – Михаилом Старостиным, Туйаарой Шапошниковой и Дьулустаном Бойтуновым. Так, на эскизе изображены Ленские Столбы – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, Нюргун Боотур и Туйаарыма Куо, парящие стерхи (символ счастья), а также силуэт города Якутска (Дом Севера, КФЕН СВФУ, телебашня, Сахатеатр).

«В преддверии одной из самых значительных дат в истории Якутии отрадно принимать тот факт, что АГИКИ внес собственный вклад в будущее республики, разработав основную концепцию юбилейных серебряных монет. Они останутся навеки и будут передаваться от одного поколения якутян другому. Таких монет к юбилейной дате Центробанком России будет выпущено около 3000. Мы уверены, что концепция, предложенная нашей уважаемой Ульяной Алексеевной Винокуровой и воплощенная выдающимися художниками современной Якутии, педагогами-мастерами АГИКИ, отражает главные постулаты основателей автономии региона – образование, интеллект, любовь к родине, бережное отношение к ее природным богатствам, сохранение и продвижение культуры. От этого монеты становятся частью принципов единства, патриотизма и осмысления исторического пути народов Якутии», – подчеркивает ректор вуза Саргылана Игнатьева.

Следует напомнить, 27 апреля 1922 года Президиумом ВЦИК принято постановление «Об Автономной Якутской Социалистической Советской Республике» как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Большую роль в деле формирования новой истории региона сыграли Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан Аржаков.