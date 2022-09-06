Ректор АГИКИ: Люди Севера сформировали «общество изобретения»

Основные задачи и приоритеты государственной политики в развитии творческих индустрий и креативного предпринимательства обсудили на полях ВЭФ-2022 в рамках форума креативного бизнеса на сессии «Креативный потенциал Севера. Как сделать арктические регионы привлекательными для жизни и творчества?». На мероприятии выступила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Как отметила ректор творческого вуза в Якутии, экстремальные условия Севера постоянно требуют от человека неординарных решений, выдумки и смекалки. И северные люди сформировали антипод «обществу потребления» — «общество изобретения».

При этом креативный потенциал регионов Севера, их культурное наследие как символический капитал и креативный ресурс не изучены, не проанализированы «точки роста».

«В Программу развития нашего института мы заложили в качестве лейтмотива развитие креативных индустрий в республике, создание в них креативных пространств с тем, чтобы Якутия и другие арктические регионы стали дестинацией в широком смысле: не просто местом туристского интереса, но и притягательной территорией, куда люди приезжают жить и работать», — сказала Игнатьева.

Для реализации задуманного требуется решить три задачи, по словам ректора. Во-первых, необходимо проводить научные исследования, чтобы правильно выстроить инфраструктуру креативных индустрий в регионе. Во-вторых, обеспеченность кадрами:

«Общеизвестно, что мир меняют люди, одухотворенные талантом и оснащенные компетенциями. Поэтому главной задачей института является перестройка учебного процесса (прежде всего, системы дополнительного образования) под креативные индустрии. В этом процессе генеральным партнером является Universal University – первый в России университет креативных индустрий, учебные программы которого построены по системе британского образования в сфере креативных индустрий. Таким образом, Арктический институт культуры и искусств в консорциуме в Universal University и другими российскими и зарубежными вузами может стать центром образования в сфере креативных индустрий для северных регионов Дальнего Востока».

В-третьих, как подчеркнула Саргылана Игнатьева, вузы должны стать центрами формирования новой культурной среды. Для этого определенный регион или город должны определиться со своей специализацией, сформулировать бренд, который будут продвигать в глобальный мир.

«И тогда в тесной связке с индустрией вуз выстраивает такую систему образования, когда студент как профессионал формируется внутри индустрии и становится предпринимателем на основе своего таланта, который питается культурным кодом своего народа или своей территории», — резюмировала ректор АГИКИ.