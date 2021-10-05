Ректор АГИКИ: Это серьёзная и большая ответственность

Дорогие коллеги, учителя! Разрешите от лица Арктического государственного института культуры и искусств поздравить вас с Днём учителя!

Жизнь каждого человека наполнена чередой событий, которые закладывают в памяти наиболее яркий отпечаток. Одним из таких событий является знакомство с первыми учителями в школе и преподавателями в вузе, чьи наставления сформировали личность и характер многих людей, раскрыли сильные стороны, оформили цель в жизни и определили будущее.

Труд педагога всегда ценился в нашей стране. Всегда было, есть и будет понимание того, что именно наша с вами работа, профессионализм и креатив позволят обеспечить равные возможности для всех школьников и студентов, взрастить новое поколение ребят, которые будут развивать социально-экономическое положение района, региона и в целом страны! Это серьёзная и большая ответственность, которая сильнее всего проявляется в условиях динамично развивающегося современного мира!

Дорогие друзья и коллеги, уважаемые наставники! Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, мудрости, терпения, любви, отзывчивости в сердце, безудержной энергии и творческого начала в нелегкой, но интересной профессии педагога! Успехов вам!

С пожеланиями,

ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева