Ректор АГИКИ: Будьте в тренде современного развития!

Уважаемые жители нашей республики! Дорогие мои коллеги, преподаватели и студенты Арктического государственного института культуры и искусств!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2021-м годом!

Уходящий год оказался непростым, но жители республики доказали, что они готовы к любым испытаниям, ни одного дня мы не потеряли из-за дистанционной работы. Наоборот, жизнь в виртуальном режиме дала стимул творческой фантазии и выдумке, меня поражает творческая активность жителей республики, особенно в улусах, где проводят самые разные конкурсы, культурные и спортивные акции.

Наступающий год президентом нашей страны Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ объявлен Годом науки и технологий. Это, безусловно, обязывает нас сконцентрировать все свои усилия для того, чтобы наша страна совершила прорыв в своём развитии на основе науки и технологий.

В своём Послании глава нашей республики Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ основной акцент сделал на здоровье людей, на вопросах сбережения каждого человека и его потенциала. Очень точную формулу счастья в своё время определил Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ, наш первый президент, как «искусство долго жить». Это ёмкое понятие означает не только физическое здоровье, но и гармонию души и широту мировосприятия.

Хочу пожелать своим коллегам и всем жителям республики здоровья, оптимизма и творческого вдохновения, а студентам и всем молодым людям – быть в тренде современного развития, чтобы будущее нашей республики и страны было достойным и счастливым!

С Новым Годом!