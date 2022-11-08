Ректор АГИКИ анонсировала переход вуза на предпринимательский путь

Трансформацию Арктического государственного института культуры и искусств к 2030 году обсудили глава Якутии Айсен Николаев и ректор вуза Саргылана Игнатьева. Согласно целевой модели, АГИКИ через восемь лет станет центром креативных индустрий Арктики. Вуз нацелен на подготовку профессионалов с высокой добавленной стоимостью, деловыми способностями, умением монетизировать свои таланты.

«Наши задачи интересны, но в то же время требуют большой ответственности и эффективности. Мы проходим путь от классического института культуры и искусств до предпринимательского вуза креативных индустрий. Позитивные изменения от деятельности АГИКИ должны почувствовать все жители республики и северных территорий Дальнего Востока», — отметила Саргылана Игнатьева.

АГИКИ вошел в федеральную программу «Приоритет 2030. Дальний Восток» и в этом году получит господдержку более 71 млн рублей. По словам ректора, победа в грантовом конкурсе обеспечена опытом, высокими показателями в подготовке кадров и достижениями в науке.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил высокий показатель по трудоустройству: порядка 2,5 тыс. выпускников работают в сфере культуры и искусств в регионах северо-востока страны. Глава обратил внимание на расширение инновационных площадок по работе с одаренными детьми республики, на усиление участия института в создании комфортной среды на территории городов и сел республики.

Айсен Николаев заверил, что правительство республики и дальше продолжит оказывать поддержку и содействие АГИКИ в развитии.



