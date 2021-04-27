Ректор АГИКИ: 27 апреля наша республика обрела свою автономию

Ректор Арктического государственного института культуры и искусств поздравляет всех жителей Якутии с Днём республики. Напомним, 27 апреля 1922 года образовалась Якутская АССР, заложившая в регионе самостоятельность в решении насущных вопросов. У истоков этого знаменательного события стояли лучшие представители якутской интеллигенции — Максим Аммосов, Платон Ойунский, Алексей Кулаковский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и другие,

Дорогие якутяне!

От имени руководства, профессорско-преподавательского состава и студентов Арктического государственного института культуры и искусств разрешите сердечно поздравить вас с Днём Республики Саха (Якутия)!

Именно 27 апреля наша республика обрела свою автономию. В этот день в 1922 году Президиумом Всесоюзного Центрального исполкома СССР было принято решение о создании Якутской АССР. Все это стало возможным благодаря усилиям наших легендарных отцов-основателей — Максима Аммосова, Платона Ойунского, Алексея Кулаковского, Исидора Барахова, Степана Аржакова и других не менее ярких личностей, идеи, мысли и действия которых продолжают вдохновлять многие поколения якутян и двигать вперёд социально-экономическое развитие региона в реалиях современного мира.

Следует сказать, что Якутия — активный участник мировых процессов! Это доказывает факт того, что регион на сегодня является одним из передовых на Дальнем Востоке и стране в целом, делая акцент на инновационность и креативность. На территории республики успешно функционируют Технопарк, IT-парк, Фонд развития инноваций, а уже в конце этого года должно состояться открытие первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал Труда». Все эти моменты накладывают на АГИКИ большую ответственность по подготовке высококвалифицированных кадров, способных конкурировать на рынке труда креативных индустрий со специалистами мирового уровня!

Не менее важной и масштабной задачей вуза становится сохранение и передача знаний о культуре и традициях народов республики с применением новых подходов. Только образованные, продвинутые и активные люди, знающие и почитающие родные культуру, язык и традиции, смогут смело смотреть в будущее, достигать высоких результатов и объединять вокруг себя все разнообразие человеческого капитала республики!

Ещё раз позвольте поздравить всех нас с одним из важных и знаменательных праздников в нашей республике и пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и достижения поставленных целей! Будьте креативными и активными!

С пожеланиями, Саргылана Игнатьева ректор Арктического государственного института культуры и искусств!