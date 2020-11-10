Ректор АГАТУ поздравляет со Всемирным днем науки

Уважаемые коллеги! От имени профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников Арктического государственного агротехнологического университета и от себя лично сердечно поздравляю Вас со Всемирным днем науки!

Ученые высших учебных заведений – гордость и опора Российской Федерации, Ваше благородное стремление сохранить и умножить потенциал отечественной науки достойно преклонения!

О позитивных результатах научных исследований этого года говорят факты – в 2020 году получено 7 патентов на изобретения и 10 свидетельств на Базы данных, проиндексировано 58 научных публикаций в международных базах Web of Science и Scopus, 8 публикаций из которых в журналах имеющих квартиль 2, 160 публикаций в журналах ВАК и 653 публикаций в РИНЦ.

Университет стал победителем с международным проектом «Стратегические мосты из Штутгарта в зону вечной мерзлоты Республики Саха (Якутия)» в открытом российско-германском конкурсе «Россия и Германия: научно-образовательные мосты» Российско-германского года научно-образовательных партнерств 2018–2020 гг.

На Всероссийской выставке «Золотая осень» мы получили 5 медалей, в том числе 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. Также в 2019 году выигран престижный грант программой ERASMUS+ среди 833 заявителей. Этот проект дает возможность Университету получить опыт для работы на международном уровне, улучшения управленческих методов, доступ к большим финансовым возможностям и проектам, укрепление навыков в подготовке, создании и сопровождении проектов, а также возможности для создания привлекательного портфолио работникам и обучающимся в организации.

Арктический ГАТУ имеет статус базового аграрного вуза Минсельхоза России по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики благодаря Вашему вкладу!

Коллеги! Желаем Вам успешного творческого поиска, новых научных открытий, крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всём!