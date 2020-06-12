Ректор АГАТУ поздравляет с Днем России

Уважаемые земляки!

Поздравляю Вас с Днем России – молодым, но самым важным праздником нашей страны!

12 июня — День России знаменует собой не только новейшую, но и всю российскую историю. Он напоминает нам о ценности опыта, ценности исторических уроков, ценности памяти.

Этот праздник не только вселяет в наши сердца радость и гордость за свою страну, он помогает каждому из нас осознать ответственность за настоящее и будущее своей Родины, за ее развитие и мирное существование. Воодушевляет нас на новые инициативы и свершения, активный созидательный труд и ответственную гражданскую позицию!

Дорогие якутяне, пусть этот государственный праздник сплотит нас еще больше. От всей души желаю всем крепкого здоровья и бодрости духа, сил и вдохновения для новых свершений Мира и процветания нашему общему дому — нашему Отечеству — Великой России!

С уважением, Ректор Арктического государственного агротехнологического университета, Народный депутат Республики Саха (Якутия) Иван Иванович СЛЕПЦОВ