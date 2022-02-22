Рекордный рост доходов бюджета Якутии

По росту промышленного производства Якутия занимает 2 место на Дальнем Востоке и входит в первую десятку по стране. Индекс промышленного роста по итогам прошлого года превысил 116% и позволил увеличить доходы государственного бюджета республики до рекордных 320 млрд рублей. Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира «Прямой разговор» на телеканале «Россия 24».

«Рекорды добычи угля, золота, нефти и газа позволили нам установить рекорд по бюджету», – сказал Айсен Николаев.

Рост сложился за счёт реализации крупных инвестпроектов. В первую очередь это связано с восстановлением и дальнейшим ростом алмазной промышленности и развитием угольных проектов.

Помогли и проекты, запущенные благодаря решению Президента РФ об опережающем развитии Дальнего Востока, в том числе действующие в рамках режима ТОР. Напомним, специальные зоны опережающего развития создаются на Дальнем Востоке под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Всё это позволяет улучшать качество жизни людей, строить значимые социальные объекты, создавать рабочие места для жителей республики.

Напомним, по итогам 2021 года в Якутии обновлены исторические максимумы добычи угля (31,1 млн тонн), нефти (17,3 млн тонн), газа (14 млрд куб. м), золота (42 тонны) и серебра (168,7 тонны).