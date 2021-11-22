Рекордные морозы в Усть-Алданском улусе

Усть-Алданский улус продолжает бить рекорды отрицательных температур в ноябре, сообщает Yakutia-Daily.ru.

В понедельник, 22 ноября, в десяти наслегах района объявлен актированный день для школьников. Всего по улусу 695 учащихся переведены на дистанционное обучение, сообщили в администрации Усть-Алднаского района. Мороз от минус 45 до 50 градусов сегодня зафиксирован: с. Огородтах -45° (Суоттунский наслег) с. Бяди -46° с. Дюпся -47° с. Усун-Кюель -48° с. Кептени -48° с. Маягас -48° с. Дыгдал -48° с. Эселях -49° с. Балыктах -49° с. Кылайы -50°