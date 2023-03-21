Рекордное количество снега вывезли в Якутске

Глава города Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире «ВКонтакте» проинформировал, что по состоянию на 21 марта с территории города Якутска вывезено 477 тысяч кубометров снега.

«Такой объем раньше вывозили за весь год. В этом году будет побит рекорд по уборке и вывозу снега, впереди у нас 2-3 недели активной работы», — подчеркнул глава Якутска.

В этом году Якутское управление гидрометеослужбы зафиксировало абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега в столице республики за все годы наблюдений. Высота снежного покрова по постоянной рейке составила 56 см. Только за март на городской полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии вывезено 82 578 куб. метров снега. Для сравнения, в прошлом году было 53 тыс. куб. метра.

Вся техника, закупленная в прошлом году муниципалитетом — порядка 100 единиц — задействована в работах, ежедневно на уборку территории столицы выходит 62 дорожных работника.

Отметим, снег с городских улиц убирает АО «Якутдорстрой», с подведомственных территорий округов и пригородов (дворы, подъезды, детские площадки) – подрядные организации, УК и ТСЖ, с тротуаров магистральных дорог – АО «Якутдорстрой», с внутриквартальных тротуаров – муниципальные дворники, подрядные организации, с крыш многоквартирных домов – управляющие компании, с частного сектора – сами владельцы.

На сегодня план по очистке снега с крыш МКД выполнен на 61%, из плановых 703 зданий снег сбросили с 427 кровель.