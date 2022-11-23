Рекордное финансирование сельского хозяйства Якутии в 2023 году

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Мы всегда будем поддерживать сельское хозяйство — это для нас важнейший приоритет. В проекте бюджета на 2023 год правительством республики на поддержку сельского хозяйства было предусмотрено 11,5 млрд. рублей.

Сегодня на совещании с участием руководства парламента и правительства республики, исходя из приоритетов обеспечения продовольственной безопасности республики и поддержки местных сельхозтоваропроизводителей, я поручил увеличить финансирование на 2,6 млрд. рублей.

Впервые в истории республики финансирование сельского хозяйства превысит 14 млрд. рублей. Так, ставку субсидии на молоко для организованных хозяйств необходимо увеличить с 50 до 60 рублей за литр. Субсидии на поддержку табунного коневодства увеличатся с 3000 до 5000 рублей за голову. Субсидия на поддержку поголовья оленей увеличится на 64 млн. рублей. Личные подсобные хозяйства будут получать субсидию на поголовье коров в размере 37 тысяч рублей за голову.