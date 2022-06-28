Рекорд Ысыаха Туймады — 2019 превзойден!

Свыше 220 тысяч человек посетили Ысыах Туймаады в Якутске.

Рекорд 2019 года превзойден, когда на праздник собралось 205 тысяч человек.

Впервые за два года масштабный праздник проводился в очном формате и сразу же побил рекорд по количеству гостей.

Ысыах Туймаады посетили 220 тысяч человек, гости из 50 стран и других регионов России.

Также впервые в этом году на Ысыахе прошел татарский народный праздник Сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутии.