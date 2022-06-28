28.06.2022
07:49
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Мультикультурная Якутия
Рекорд Ысыаха Туймады — 2019 превзойден!
Свыше 220 тысяч человек посетили Ысыах Туймаады в Якутске.
Рекорд 2019 года превзойден, когда на праздник собралось 205 тысяч человек.
Впервые за два года масштабный праздник проводился в очном формате и сразу же побил рекорд по количеству гостей.
Ысыах Туймаады посетили 220 тысяч человек, гости из 50 стран и других регионов России.
Также впервые в этом году на Ысыахе прошел татарский народный праздник Сабантуй в рамках Дней Татарстана в Якутии.
Источник: видео: tygen.n текст: Yakutsk News
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