Реконструкция ВПП аэропорта «Якутск» в 2021 году пройдет в плановом режиме

Ремонтные работы не предусматривают закрытие аэропорта “Якутск”.

На период реконструкции объекта «ИВПП-2 аэропорта Якутск», который предполагает укорочение ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов, будет обеспечено бесперебойное авиационное сообщение посредством организации стыковочных рейсов.

Вопрос обеспечения транспортной доступности республики обсудили на совещании под председательством заместителя министра транспорта России Игоря Чалика с участием председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко. План-график реконструкции представлен государственным заказчиком проекта – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в собственности которого находится аэродром аэропорта «Якутск». В совещании также приняли участие представители АО “Аэропорт Якутск”, Мирнинского авиапредприятия, ФКП “Аэропорты Севера”, а также авиакомпаний. В ходе совещания было принято решение на время реконструкции аэропорта Нерюнгри рассмотреть в качестве запасного аэропорт Мирный.

В 2021 году строительно-монтажные работы на ВПП аэропорта “Якутск” планируется провести с 1 мая по 1 октября. Основная нагрузка по полетам в этот период ляжет на авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «Сибирь/S7», которые будут выполнять рейсы на воздушных судах Boeing-737-700 и Embraer-170 LR. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет.

На сегодня продажа билетов на летнее время открыта у авиакомпаний «Алроса» и «Сибирь/S7» по маршруту Якутск – Новосибирск. Аэропорт Толмачево – крупнейший транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. На рейсы «Якутии» продажа откроется в ближайшие дни.

По плану, в этом сезоне предусмотрено выполнение реконструкции рабочего участка взлетно-посадочной полосы ИВПП-2 длиной 625 метров, устройство пандуса длиной 175 метров, а также стабилизация основания участка удлинения ИВПП длиной 200 метров.

С 1 октября 2021 г. аэропорт “Якутск” начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 м (активный участок 3250 м).

Напомним, что реализация проекта «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), РС(Я)» осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.