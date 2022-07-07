Реконструкция шести аэропортов завершится в Якутии в 2022 году

Реконструкция аэропортовых комплексов ведется по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ход работ сегодня, 6 июля, проинспектировал глава республики Айсен Николаев на совещании с участием членов правительства, руководителей транспортных предприятий и подрядных организаций.

В 2019-м году в эту программу были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

В ряде аэропортов до 2024 года было запланировано строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделили 38,6 млрд. рублей.

Из 15 аэропортов работы полностью были завершены в Жиганском и Верхневилюйском районах. В аэропорту Жиганска реконструирована взлетно-посадочная полоса, а в Верхенвилюйске построены вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры.

На остальных 13 аэропортах масштабные работы по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры продолжаются. 6 из них планируется ввести уже в текущем году. Это аэропорты Нерюнгри, Сангар, Депутатского, Вилюйска, Хандыги, Белой Горы.

Все объекты должны быть сданы в срок, несмотря на все риски, связанные с удорожанием цен на стройматериалы, их логистику, импортозамещением и другими вопросами, заявил Айсен Николаев.

«Аэропорты для Якутии имеют жизненно важное значение, особенно для северных районов. Любое отставание от графика, любые сдвиги тут недопустимы. Практически по каждому аэропорту есть определенные вопросы. Есть проблемы, связанные с коротким строительным сезоном, удорожанием материалов и логистикой. Но это все решаемо. При правильной организации работ можно не только уложиться в сроки, но и завершить раньше», — сказал глава республики.

Николаев отметил хорошо организованную работу в аэропорту Нерюнгри, где в прошлом году в рекордно короткие сроки завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Сейчас там ведется строительство современного аэровокзального комплекса на 300 пассажиров в час, здания аварийно-спасательной службы, склада ГСМ, очистных и вододренажных систем. Строительная готовность объекта — 87 %, по плану работы должны были завершиться в ноябре 2023 года, но объект будет введен раньше, до конца текущего года.

Строительство служебно-пассажирского здания также идет в Хандыге. Там до конца 2022 года планируется построить гараж на 10 машиномест, патрульную дорогу. Общая готовность — 29,84%.

Кроме того, служебно-пассажирское здание и здание КПП возводится в Сангаре. До конца этого года будет установлено периметровое ограждение, построена патрульная дорога. Готовность — 46,1%.

Еще в трех аэропортах до конца 2022 года появятся новые объекты вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. В Вилюйске идет строительство склада ГСМ, патрульной дороги, КПП, периметрового ограждения (готовность — 56%), в Белой Горе возводится склад ГСМ, обустраиваются патрульная дорога, КПП (готовность — 56%), в Депутатском строятся склад ГСМ и КПП (готовность — 46%).

Работы продолжаются и в аэропорту Якутска, где в прошлом году обновился участок взлетно-посадочной полосы протяженностью 625 метров. Это позволило запустить в эксплуатацию участок взлетно-посадочной полосы длиной 3 250 метров, который обеспечил прием всех типов широкофюзеляжных воздушных судов. Сегодня реализуется третья очередь проекта. Отставания от графика нет, срок завершения работ — конец 2023 года.

Такой же срок завершения у аэропорта Олекминска, где ранее также было завершено строительство взлетно-посадочной полосы. Осталось закончить работы по укладке железобетонных плит на рулежной дорожке и перроне. Также в текущем году необходимо начать строительство склада ГСМ, КПП, очистных сооружений, заключить договоры на поставку аэропортового оборудования. Готовность на сегодня — 48%, срок — декабрь 2023-го.

Работы по реконструкции взлетно-посадочных полос продолжаются в Полярном (готовность — 5,1%), Усть-Нере (готовность — 0,6%), Черском (готовность — 31,5%), в Нюрбе (готовность — 15%). У всех четырех объектов срок ввода — конец 2023 года.

Еще один важный объект — это аэропорт Мирного. Там в трех километрах к северо-западу от действующего аэропорта строятся новый аэровокзальный комплекс на 300 пассажиров в час и взлетно-посадочная полоса. Готовность ВПП — 18,32%, аэровокзала — 12%. Ввод объекта планируется к 2024 году.

Что касается ограничений по полетам, то в этом году они есть только в аэропортах Черского и Полярного. Организованы стыковочные рейсы на вертолетах.