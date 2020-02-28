28.02.2020
17:00
162
Экономика
Реконструкция международного терминала не повлияет на расписание полетов — Аэропорт Якутск
Руководством АО «Аэропорт Якутск» принято решение не приостанавливать работу международного терминала в период его реконструкции.
АО «Аэропорт Якутск» совместно с пограничной и таможенной службами, Росгранстроем, Роспотребнадзором и Россельхознадзором провело большую работу по разработке технологической схемы пункта пропуска через государственную границу РФ в период реконструкции международного терминала аэропорта «Якутск».
Результатом этой работы стало предварительное согласование проекта реконструкции терминала МВЛ с контролирующими органами с учетом всех федеральных нормативных требований.
Реконструкция международного терминала относится к основным стратегическим целям Стратегии развития аэропорта «Якутск» до 2032 года.
Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт Якутск"
Источник: Пресс-служба АО "Аэропорт Якутск"
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